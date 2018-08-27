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菲波纳奇平均显示依据柱线价格计算的移动平均线，与当前的菲波纳奇级数相比的偏移。 此外，它还显示由第一个菲波纳奇均线的数据计算的第二条移动平均线。
有四个输入:
- MA period - 均线计算周期
- MA method - 均线计算方法
- FiboMA 应用价格
- Fibo count - 用于计算 FiboMA 的 Fibo 级数
计算示例:
如果菲波纳奇级数的数字 (FiboCount) = 8, 则
FiboMA = (Price[i] + Price[i+1] + Price[i+1] + Price[i+2] + Price[i+3] + Price[i+5] + Price[i+8] + Price[i+13]) / FiboCount
MA = MA(FiboMA, Period, Method)
Price = FiboMA 应用价格
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21406
ATR_Volatility
ATR 波动率指标WRB
宽范围实体指标
Exp_ColorJFatl_Digit_NN3_MMRec
在单一 EA 中集成三个运用 ColorJFatl_Digit 指标的独立交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果修改未来的交易量Exp_ColorX2MA_Digit_NN3_MMRec
在单一 EA 中集成三个运用 ColorX2MA_Digit 指标的独立交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果修改未来的交易量