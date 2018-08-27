菲波纳奇平均显示依据柱线价格计算的移动平均线，与当前的菲波纳奇级数相比的偏移。 此外，它还显示由第一个菲波纳奇均线的数据计算的第二条移动平均线。

有四个输入:

MA period - 均线计算周期

- 均线计算周期 MA method - 均线计算方法

- 均线计算方法 FiboMA 应用价格

Fibo count - 用于计算 FiboMA 的 Fibo 级数