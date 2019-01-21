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波浪分离指数（WSI）振荡器基于两个指标的比率：ADX 和 CCI。 它显示为彩色直方图。
它有两个输入参数:
- CCI period - CCI 计算周期
- ADX period - ADX 计算周期
计算:
WSI = (CCI * PriceTypical * ADX) / 1000.0
其中:
CCI = CCI(PRICE_TYPICAL, CCI period)
ADX = ADX(ADX period)
PriceTypical = (High+Low+Close)/3
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23017
Wilder_ATR
Wilder ATR 指标On_Screen_MACD
主图上的 MACD 指标
Fibo_Average2
Fibo Average2 指标TriMAgen
TriMAgen 指标