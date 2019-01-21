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WSI - MetaTrader 5脚本

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波浪分离指数（WSI）振荡器基于两个指标的比率：ADX 和 CCI。 它显示为彩色直方图。

它有两个输入参数:

  • CCI period - CCI 计算周期
  • ADX period - ADX 计算周期

计算:

WSI = (CCI * PriceTypical * ADX) / 1000.0

其中:

CCI = CCI(PRICE_TYPICAL, CCI period)


ADX = ADX(ADX period)


PriceTypical = (High+Low+Close)/3

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23017

Wilder_ATR Wilder_ATR

Wilder ATR 指标

On_Screen_MACD On_Screen_MACD

主图上的 MACD 指标

Fibo_Average2 Fibo_Average2

Fibo Average2 指标

TriMAgen TriMAgen

TriMAgen 指标