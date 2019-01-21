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OHLC 成交量指标根据每根柱线的开盘价/最高价/最低价/收盘价将成交量分为两条线索。
它没有输入参数:
计算:
StreamUP = Volume * UP_Coeff / (UP_Coeff+DN_Coeff) StreamDN = Volume * DN_Coeff / (UP_Coeff+DN_Coeff)
其中:
UP_Coeff = High-Open DN_Coeff = Close-Low
Volume - tick volume
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23110
TriMAgen
TriMAgen 指标Fibo_Average2
Fibo Average2 指标
OHLC_Volume_Histo
OHLC 成交量直方图指标ROC_with_Signal_MA
带有信号移动平均线的 ROC 指标