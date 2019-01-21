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OHLC_Volume - MetaTrader 5脚本

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OHLC 成交量指标根据每根柱线的开盘价/最高价/最低价/收盘价将成交量分为两条线索。

它没有输入参数:

计算:

StreamUP = Volume * UP_Coeff / (UP_Coeff+DN_Coeff)
StreamDN = Volume * DN_Coeff / (UP_Coeff+DN_Coeff)

其中:

UP_Coeff = High-Open
DN_Coeff = Close-Low


Volume - tick volume


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23110

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