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StepMVA - MetaTrader 5脚本

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带有步幅的移动平均线指标。

它有两个输入参数:

  • Period - 计算周期
  • Step - 步幅大小

计算类似于简单移动平均线。 然而，某些价格会根据步幅从计算中排除。

如果参数设置为 Period = 4 且 Step = 2，则计算如下： 

StepMA = (Close[i] + Close[i+2] + Close[i+4] + Close[i+6]) / 4.0

如果 Step = 1, 指标与简单移动平均线相同。

带有步幅的移动平均线。 Period = 4, Step = 2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22947

Pivot_Oscillator Pivot_Oscillator

中轴振荡器

18AvgMA 18AvgMA

“18 种移动平均线的平均值”指标

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