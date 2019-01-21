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带有步幅的移动平均线指标。
它有两个输入参数:
- Period - 计算周期
- Step - 步幅大小
计算类似于简单移动平均线。 然而，某些价格会根据步幅从计算中排除。
如果参数设置为 Period = 4 且 Step = 2，则计算如下：
StepMA = (Close[i] + Close[i+2] + Close[i+4] + Close[i+6]) / 4.0
如果 Step = 1, 指标与简单移动平均线相同。
带有步幅的移动平均线。 Period = 4, Step = 2
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22947
Pivot_Oscillator
中轴振荡器18AvgMA
“18 种移动平均线的平均值”指标
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