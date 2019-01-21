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Pivot_Oscillator - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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3020
等级:
(8)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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中轴振荡器是一款基于三种典型价格平均差值的振荡器。

它有三个输入参数:

  • Fast MA period - 快速移动平均周期
  • Medium MA period - 中速移动平均周期
  • Slow MA period - 慢速移动平均周期
  • MA method - 移动均线计算方法

计算:

Pivot oscillator = (Diff1 + Diff2 + Diff3) / Typical Price

其中:

Diff1 = FMA - SMA
Diff2 = MMA - SMA
Diff3 = FMA - MMA


FMA = MA(Typical Price, Fast MA period, MA method)
MMA = MA(Typical Price, Medium MA period, MA method)
MMA = MA(Typical Price, Slow MA period, MA method)


Typical Price = (Close + High + Low) / 3.0

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22943

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