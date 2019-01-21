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中轴振荡器是一款基于三种典型价格平均差值的振荡器。
它有三个输入参数:
- Fast MA period - 快速移动平均周期
- Medium MA period - 中速移动平均周期
- Slow MA period - 慢速移动平均周期
- MA method - 移动均线计算方法
计算:
Pivot oscillator = (Diff1 + Diff2 + Diff3) / Typical Price
其中:
Diff1 = FMA - SMA Diff2 = MMA - SMA Diff3 = FMA - MMA
FMA = MA(Typical Price, Fast MA period, MA method) MMA = MA(Typical Price, Medium MA period, MA method) MMA = MA(Typical Price, Slow MA period, MA method)
Typical Price = (Close + High + Low) / 3.0
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22943
StepMVA
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平滑的 Heiken ashi - 区域交易