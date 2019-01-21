请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
趋势中断平均值显示三条线：
- 连续上升烛条平均数量的收盘价（上升趋势）
- 连续下降烛条平均数量的收盘价（下跌趋势）
- 这两条价格流的差值
它有两个输入参数:
- Period - 均化周期
- Method - 均化计算方法
计算:
Up = AvgUp
Down = AvgDown
Difference = AvgUp - AvgDown
其中:
AvgUp - MA(Up, Period, Method)
AvgDown - MA(Down, Period, Method)
- 如果 Close > PrevClose Up = PrevUp+1 Down = 0
- 如果 Close < PrevClose Down = PrevDown+1 Up = 0
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22922
Stalin_NRTR_HTF
Stalin_NRTR 指标可以在输入参数里更改指标时间帧Stalin_NRTR
NRTR 形式的 Stalin 指标。
18AvgMA
“18 种移动平均线的平均值”指标Pivot_Oscillator
中轴振荡器