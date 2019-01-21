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TIA - MetaTrader 5脚本

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趋势中断平均值显示三条线：

  1. 连续上升烛条平均数量的收盘价（上升趋势）
  2. 连续下降烛条平均数量的收盘价（下跌趋势）
  3. 这两条价格流的差值

它有两个输入参数:

  • Period - 均化周期
  • Method - 均化计算方法

计算:

Up = AvgUp


Down = AvgDown


Difference = AvgUp - AvgDown

其中:

AvgUp - MA(Up, Period, Method)


AvgDown - MA(Down, Period, Method)


  • 如果 Close > PrevClose
Up = PrevUp+1
Down = 0



  • 如果 Close < PrevClose
Down = PrevDown+1
Up = 0

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22922

Stalin_NRTR_HTF Stalin_NRTR_HTF

Stalin_NRTR 指标可以在输入参数里更改指标时间帧

Stalin_NRTR Stalin_NRTR

NRTR 形式的 Stalin 指标。

18AvgMA 18AvgMA

“18 种移动平均线的平均值”指标

Pivot_Oscillator Pivot_Oscillator

中轴振荡器