代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1524
等级:
(22)
已发布:
已更新:
Heiken_Ashi_Smoothed_.mq5 (7.18 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 (13.5 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的 Heiken_Ashi_Smoothed 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)

为了指标的正确运行，应当把 Heiken_Ashi_Smoothed.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图 1. Heiken_Ashi_Smoothed_HTF 指标

图 1. Heiken_Ashi_Smoothed_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22672

Heiken_Ashi_Smoothed_Chl Heiken_Ashi_Smoothed_Chl

Heiken_Ashi_Smoothed 指标，含有两个基于指标烛形最高值和最低值的标准差的通道。

Heiken_Ashi_Smoothed_Trend Heiken_Ashi_Smoothed_Trend

信号灯信号指标，当 Heiken Ashi Smoothed 烛形改变了方向的时候就会触发。

简化地开启止损挂单 简化地开启止损挂单

简要描述

ScalpWiz 9001 ScalpWiz 9001

这个EA交易是基于 iBands (布林带, BB) 指标的，它设置止损挂单。