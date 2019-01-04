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Heiken_Ashi_Smoothed_HTF - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的 Heiken_Ashi_Smoothed 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了指标的正确运行，应当把 Heiken_Ashi_Smoothed.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. Heiken_Ashi_Smoothed_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22672
Heiken_Ashi_Smoothed_Chl
Heiken_Ashi_Smoothed 指标，含有两个基于指标烛形最高值和最低值的标准差的通道。Heiken_Ashi_Smoothed_Trend
信号灯信号指标，当 Heiken Ashi Smoothed 烛形改变了方向的时候就会触发。
简化地开启止损挂单
简要描述ScalpWiz 9001
这个EA交易是基于 iBands (布林带, BB) 指标的，它设置止损挂单。