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这个EA交易会开启止损买入（BuyStop）和止损卖出（SellStop）订单。
可以在面板上指定订单的距离，手数，止损和获利，
如需删除所有的挂单，可以点击‘delete（删除）'。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22674
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Heiken_Ashi_Smoothed 指标Heiken_Ashi_Smoothed_Chl
Heiken_Ashi_Smoothed 指标，含有两个基于指标烛形最高值和最低值的标准差的通道。
ScalpWiz 9001
这个EA交易是基于 iBands (布林带, BB) 指标的，它设置止损挂单。FineTuningMACandle
烛形形式的 FineTuningMA 指标