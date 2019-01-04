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简化地开启止损挂单 - MetaTrader 5EA

Vladimir Khlystov
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3.8 (31)
我是一名MQL程序员（MT4和MT5终端）
如果您对外汇汽车交易感兴趣，那么我可以为您提供现成的产品或根据您的策略为您编写机器人。
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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这个EA交易会开启止损买入（BuyStop）和止损卖出（SellStop）订单。

可以在面板上指定订单的距离，手数，止损和获利，

如需删除所有的挂单，可以点击‘delete（删除）'。

面板

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22674

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF Heiken_Ashi_Smoothed_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 Heiken_Ashi_Smoothed 指标

Heiken_Ashi_Smoothed_Chl Heiken_Ashi_Smoothed_Chl

Heiken_Ashi_Smoothed 指标，含有两个基于指标烛形最高值和最低值的标准差的通道。

ScalpWiz 9001 ScalpWiz 9001

这个EA交易是基于 iBands (布林带, BB) 指标的，它设置止损挂单。

FineTuningMACandle FineTuningMACandle

烛形形式的 FineTuningMA 指标