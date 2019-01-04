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Mirror_RSI - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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1843
等级:
(12)
已发布:
Mirror_RSI.mq5 (12.83 KB) 预览
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Mirror RSI 振荡指标显示了两个RSI和信号线的直接和反向差.

它有六个输入参数:

  • First RSI period - 第一个RSI的计算周期数
  • First RSI applied price - 第一个 RSI 计算的价格类型
  • Second RSI period - 第二个 RSI 计算的周期数
  • Second RSI applied price - 第二个 RSI 计算的价格类型
  • Signal period - 信号线计算周期数
  • Signal method - 信号线计算方法

计算:

上升 = RSI1 - RSI2
下降 = RSI2 - RSI1
信号 = AvgRSI

其中:

RSI1 = RSI(First RSI applied price, First RSI period)
RSI2 = RSI(Second RSI applied price, Second RSI period)
AvgRSI = MA(RSI1, Signal period, Signal method)


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22686

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