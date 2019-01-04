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Mirror RSI 振荡指标显示了两个RSI和信号线的直接和反向差.
它有六个输入参数:
- First RSI period - 第一个RSI的计算周期数
- First RSI applied price - 第一个 RSI 计算的价格类型
- Second RSI period - 第二个 RSI 计算的周期数
- Second RSI applied price - 第二个 RSI 计算的价格类型
- Signal period - 信号线计算周期数
- Signal method - 信号线计算方法
计算:
上升 = RSI1 - RSI2
下降 = RSI2 - RSI1
信号 = AvgRSI
其中:
RSI1 = RSI(First RSI applied price, First RSI period)
RSI2 = RSI(Second RSI applied price, Second RSI period)
AvgRSI = MA(RSI1, Signal period, Signal method)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22686
FineTuningMACandle
烛形形式的 FineTuningMA 指标ScalpWiz 9001
这个EA交易是基于 iBands (布林带, BB) 指标的，它设置止损挂单。
RSI_MA
RSI MA 指标i-KlPrice_Vol
i-KlPrice 振荡指标, 使用了交易量