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EA

Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_X2MACandle_MMRec - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_X2MACandle_MMRec.mq5 (42.89 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (237.01 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ColorAML.mq5 (15.22 KB) 预览
Skyscraper_Fix.mq5 (23.77 KB) 预览
X2MACandle.mq5 (17.14 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在一个EA交易中包含了三个独立的交易系统，它们分别使用了 Skyscraper_Fix, ColorAMLX2MACandle 指标，并且可以根据之前这个交易系统的交易结果来改变即将进行交易的交易量。当柱关闭时，如果趋势有所改变（三个指标的任意一种改变了颜色），就生成交易信号。这个 EA 使用 X2MACandle 指标增加了另一个交易系统，进一步组合了 Exp_Skyscraper_Fix_ColorAMLExp_Skyscraper_Fix_ColorAML_MMRec 的代码，

EA 的输入参数分为三个组，分别为A、B、C，对应着交易系统中使用的指标:

  • A - Skyscraper_Fix;
  • B - ColorAML;
  • C - X2MACandle.

每个交易系统都可以独立配置，可以通过相应的 EA 输入参数禁用其余的交易系统: 

input bool    A_BuyPosOpen=true;    //A 允许建立买入仓位
input bool    A_SellPosOpen=true;   //A 允许建立卖出仓位

为了使生成的EA正确运行，编译好的指标文件 Skyscraper_Fix.ex5, ColorAML.ex5 X2MACandle.ex5 应当位于 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹中。

使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 图表上交易的例子

图 1. 图表上交易的例子

在 2017 年 EURJPY H6 的交易结果:

图 2. 测试结果图表

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22391

Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma_X2MACandle_MMRec Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma_X2MACandle_MMRec

在一个EA中包含了三个独立的交易系统，它们分别使用 BrainTrend_V2, AbsolutelyNoLagLWMA 和 X2MACandle indicators 指标，并且可以根据交易系统中之前的交易结果来调整即将到来交易的交易量。

WPR_Histogram_Vol WPR_Histogram_Vol

使用交易量把威廉姆斯百分比范围振荡指标（Williams’ Percent Range，WPR）显示为柱形图。

X2MACandle_Chl_HTF X2MACandle_Chl_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 X2MACandle_Chl 指标。

BARS Alligator BARS Alligator

这个EA交易是基于 iAlligator (鳄鱼) 指标的。