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使用交易量把威廉姆斯百分比范围振荡指标显示为柱形图。
计算公式:
WPR Histogram Vol = ( WPR + 50) * Volume
为了更容易理解，在修改过的振荡指标中应当以同样的公式重新计算超买和超卖水平，在最终版本中，这些水平不再是永久不变的，使用了两个适当的指示突破水平。
input int HighLevel2=+20; // 超买水平 2 input int HighLevel1=+15; // 超买水平 1 input int LowLevel1=-15; // 超卖水平 1 input int LowLevel2=-20; // 超卖水平2
在指标的输入参数中，这些水平从源WPR偏移了50的水平，然后乘以每个指标分时的交易量。
图 1. WPR_Histogram_Vol
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22393
Harami_Alert
这个指标定义了Harami 模式，并且含有提醒、电子邮件和推送通知功能WPR_Histogram_Vol_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 WPR_Histogram_Vol 指标。
Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma_X2MACandle_MMRec
在一个EA中包含了三个独立的交易系统，它们分别使用 BrainTrend_V2, AbsolutelyNoLagLWMA 和 X2MACandle indicators 指标，并且可以根据交易系统中之前的交易结果来调整即将到来交易的交易量。Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_X2MACandle_MMRec
在一个EA交易中包含了三个独立的交易系统，它们分别使用了 Skyscraper_Fix, ColorAML 和 X2MACandle 指标，并且可以根据之前这个交易系统的交易结果来改变即将进行交易的交易量。