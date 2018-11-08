使用交易量把威廉姆斯百分比范围振荡指标显示为柱形图。

计算公式:

WPR Histogram Vol = ( WPR + 50) * Volume

为了更容易理解，在修改过的振荡指标中应当以同样的公式重新计算超买和超卖水平，在最终版本中，这些水平不再是永久不变的，使用了两个适当的指示突破水平。

input int HighLevel2=+ 20 ; input int HighLevel1=+ 15 ; input int LowLevel1=- 15 ; input int LowLevel2=- 20 ;

在指标的输入参数中，这些水平从源WPR偏移了50的水平，然后乘以每个指标分时的交易量。





图 1. WPR_Histogram_Vol