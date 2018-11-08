在一个 EA 交易中包含了两个分别使用了 Skyscraper_Fix 和 ColorAML 指标的独立交易系统。当柱关闭时，如果有趋势的改变 (在这两个指标中都体现为颜色的变化) 就生成交易信号。

为了使生成的 EA 正确运行，要把编译好的 Skyscraper_Fix.ex5 和 ColorAML.ex5 指标放到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹中。

使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。





图 1. 图表上交易的例子

在 2017 年 GBPJPY H4 上的测试结果:





图 2. 测试结果图表