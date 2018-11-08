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EA

Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (237.01 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
Skyscraper_Fix.mq5 (23.77 KB) 预览
ColorAML.mq5 (15.22 KB) 预览
Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML.mq5 (26.15 KB) 预览
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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在一个 EA 交易中包含了两个分别使用了 Skyscraper_FixColorAML 指标的独立交易系统。当柱关闭时，如果有趋势的改变 (在这两个指标中都体现为颜色的变化) 就生成交易信号。

为了使生成的 EA 正确运行，要把编译好的 Skyscraper_Fix.ex5ColorAML.ex5 指标放到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹中。

使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 图表上交易的例子

图 1. 图表上交易的例子

在 2017 年 GBPJPY H4 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22346

CAD CAD

Consecutive Advance/Decline （连续上升/下降）指标

Extreme_TMA_line_indicator Extreme_TMA_line_indicator

极限 TMA 线指标

Skyscraper_Fix_Signal Skyscraper_Fix_Signal

Skyscraper_Fix_Signal 指标使用 Skyscraper_Fix 指标在固定时段的指标值显示当前趋势的信息。

Buying_Selling_Pressure Buying_Selling_Pressure

买入/卖出压力指标