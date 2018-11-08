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Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在一个 EA 交易中包含了两个分别使用了 Skyscraper_Fix 和 ColorAML 指标的独立交易系统。当柱关闭时，如果有趋势的改变 (在这两个指标中都体现为颜色的变化) 就生成交易信号。
为了使生成的 EA 正确运行，要把编译好的 Skyscraper_Fix.ex5 和 ColorAML.ex5 指标放到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹中。
使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。
图 1. 图表上交易的例子
在 2017 年 GBPJPY H4 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22346
CAD
Consecutive Advance/Decline （连续上升/下降）指标Extreme_TMA_line_indicator
极限 TMA 线指标
Skyscraper_Fix_Signal
Skyscraper_Fix_Signal 指标使用 Skyscraper_Fix 指标在固定时段的指标值显示当前趋势的信息。Buying_Selling_Pressure
买入/卖出压力指标