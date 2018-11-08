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BARS Alligator - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
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- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Michael
mq5 代码作者 - barabashkakvn
这个 EA 只在新柱出现的时候工作，如果我们把 Maximum positions 设为 "1", EA 也可以工作于净额账户。交易信号是从柱#1和柱#2的 iAlligator (鳄鱼) 指标中取得的。
可以设置止损 (Stop Loss), 获利 (Take Profit) 和跟踪止损。
仓位的大小可以设为固定交易量 (把 Money management 设为 Constant lot) 或者动态的 - 按照风险百分比 (把 Money management 设为 Risk in percent for a deal). "Money management" 的值 定义了对应的手数大小或者风险百分比。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22384
X2MACandle_Chl_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 X2MACandle_Chl 指标。Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_X2MACandle_MMRec
在一个EA交易中包含了三个独立的交易系统，它们分别使用了 Skyscraper_Fix, ColorAML 和 X2MACandle 指标，并且可以根据之前这个交易系统的交易结果来改变即将进行交易的交易量。
CCI_OBOS_With_Confirmation
使用确认功能的 CCI OBOS 指标Breakout_RSI
Breakout RSI 指标