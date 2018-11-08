思路来自于 - Michael

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个 EA 只在新柱出现的时候工作，如果我们把 Maximum positions 设为 "1", EA 也可以工作于净额账户。交易信号是从柱#1和柱#2的 iAlligator (鳄鱼) 指标中取得的。





可以设置止损 (Stop Loss), 获利 (Take Profit) 和跟踪止损。

仓位的大小可以设为固定交易量 (把 Money management 设为 Constant lot) 或者动态的 - 按照风险百分比 (把 Money management 设为 Risk in percent for a deal). "Money management" 的值 定义了对应的手数大小或者风险百分比。