代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

BARS Alligator - MetaTrader 5EA

BARS | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
1607
等级:
(16)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路来自于 - Michael

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个 EA 只在新柱出现的时候工作，如果我们把 Maximum positions 设为 "1", EA 也可以工作于净额账户。交易信号是从柱#1和柱#2的 iAlligator (鳄鱼) 指标中取得的。


可以设置止损 (Stop Loss), 获利 (Take Profit) 和跟踪止损。

仓位的大小可以设为固定交易量 (把 Money management 设为 Constant lot) 或者动态的 - 按照风险百分比 (把 Money management 设为 Risk in percent for a deal). "Money management" 的值 定义了对应的手数大小或者风险百分比。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22384

X2MACandle_Chl_HTF X2MACandle_Chl_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 X2MACandle_Chl 指标。

Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_X2MACandle_MMRec Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_X2MACandle_MMRec

在一个EA交易中包含了三个独立的交易系统，它们分别使用了 Skyscraper_Fix, ColorAML 和 X2MACandle 指标，并且可以根据之前这个交易系统的交易结果来改变即将进行交易的交易量。

CCI_OBOS_With_Confirmation CCI_OBOS_With_Confirmation

使用确认功能的 CCI OBOS 指标

Breakout_RSI Breakout_RSI

Breakout RSI 指标