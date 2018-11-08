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X2MACandle_Chl_HTF - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的 X2MACandle_Chl 指标。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了使指标运行，应当把 X2MACandle_Chl.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图 1. X2MACandle_Chl_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22390
Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_X2MACandle_MMRec
在一个EA交易中包含了三个独立的交易系统，它们分别使用了 Skyscraper_Fix, ColorAML 和 X2MACandle 指标，并且可以根据之前这个交易系统的交易结果来改变即将进行交易的交易量。Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma_X2MACandle_MMRec
在一个EA中包含了三个独立的交易系统，它们分别使用 BrainTrend_V2, AbsolutelyNoLagLWMA 和 X2MACandle indicators 指标，并且可以根据交易系统中之前的交易结果来调整即将到来交易的交易量。
BARS Alligator
这个EA交易是基于 iAlligator (鳄鱼) 指标的。CCI_OBOS_With_Confirmation
使用确认功能的 CCI OBOS 指标