在一个EA交易中包含了三个独立的交易系统，它们分别使用了 Skyscraper_Fix, ColorAML 和 X2MACandle 指标，并且可以根据之前这个交易系统的交易结果来改变即将进行交易的交易量。

在一个EA中包含了三个独立的交易系统，它们分别使用 BrainTrend_V2, AbsolutelyNoLagLWMA 和 X2MACandle indicators 指标，并且可以根据交易系统中之前的交易结果来调整即将到来交易的交易量。