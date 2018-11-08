在一个EA交易中包含两个独立的交易系统，它们分别使用 Skyscraper_Fix 和 ColorAML 指标，并且可以根据自身交易系统之前的交易结果来调节即将到来交易的交易量。当柱关闭时，如果有趋势的改变 (在这两个指标中都体现为颜色的变化) 就生成交易信号。

增加了下面的输入参数来管理建立仓位的交易量，例如，对于使用 Skyscraper_Fix 指标的系统:

input uint A_BuyLossMMTriger= 2 ; input uint A_SellLossMMTriger= 2 ; input double A_SmallMM= 0.01 ; input double A_MM= 0.1 ;

如果输入参数是这样的，如果最近两个同方向的交易都是亏损，EA再在相同方向上进行交易，使用的交易量就是0.01手。如果至少两个交易不是亏损的，仓位的交易量就是0.1手。

对于使用 ColorAML 的交易系统，也有类似的输入参数:

input uint B_BuyLossMMTriger= 2 ; input uint B_SellLossMMTriger= 2 ; input double B_SmallMM= 0.01 ; input double B_MM= 0.1 ;

为了使生成的 EA 正确运行，要把编译好的 Skyscraper_Fix.ex5 和 ColorAML.ex5 指标放到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹中。

使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。





图 1. 图表上交易的例子

Test results for GBPJPY H4 over the year 2016:





图 2. 测试结果图表