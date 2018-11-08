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Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_MMRec - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在一个EA交易中包含两个独立的交易系统，它们分别使用 Skyscraper_Fix 和 ColorAML 指标，并且可以根据自身交易系统之前的交易结果来调节即将到来交易的交易量。当柱关闭时，如果有趋势的改变 (在这两个指标中都体现为颜色的变化) 就生成交易信号。
增加了下面的输入参数来管理建立仓位的交易量，例如，对于使用 Skyscraper_Fix 指标的系统:
input uint A_BuyLossMMTriger=2; //A 用于减少资金管理的亏损买入交易数量 input uint A_SellLossMMTriger=2; //A 用于减少资金管理的亏损卖出交易数量 input double A_SmallMM=0.01; //A 如果亏损，交易中的交易量 input double A_MM=0.1; //A 正常交易时的交易量
如果输入参数是这样的，如果最近两个同方向的交易都是亏损，EA再在相同方向上进行交易，使用的交易量就是0.01手。如果至少两个交易不是亏损的，仓位的交易量就是0.1手。
对于使用 ColorAML 的交易系统，也有类似的输入参数:
input uint B_BuyLossMMTriger=2; //B 用于减少资金管理的亏损买入交易数量 input uint B_SellLossMMTriger=2; //B 用于减少资金管理的亏损卖出交易数量 input double B_SmallMM=0.01; //B 如果亏损，交易时使用的交易量 input double B_MM=0.1; //B 正常交易的交易量
为了使生成的 EA 正确运行，要把编译好的 Skyscraper_Fix.ex5 和 ColorAML.ex5 指标放到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹中。
使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。
图 1. 图表上交易的例子
Test results for GBPJPY H4 over the year 2016:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22372
Skyscraper_Fix_Cld_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Skyscraper_Fix_Cld 指标Breakout_RSI
Breakout RSI 指标
Average_True_Range_Bands
平均真实范围区带指标AhrensMACD
Ahrens MACD