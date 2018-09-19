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Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_X2MACandle_MMRec - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Три независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix, ColorAML и X2MACandle в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Сигналы на совершение сделок торговыми системами формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета любого из этих, трёх индикаторов. Эксперт является дальнейшим усложнением кода Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML и Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_MMRec добавлением ещё одной торговой системы с использованием индикатора X2MACandle.

Входные параметры эксперта разбиты в три группы A, B и C в соответствии с используемыми в торговых системах индикаторами:

  • A - Skyscraper_Fix;
  • B - ColorAML;
  • C - X2MACandle.

Каждую торговую систему следует настраивать отдельно, отключив остальные торговые системы соответствующими входными переменными эксперта: 

input bool    A_BuyPosOpen=true;    //A Разрешение для входа в лонг
input bool    A_SellPosOpen=true;   //A Разрешение для входа в шорт

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов Skyscraper_Fix.ex5, ColorAML.ex5 и X2MACandle.ex5  в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на EURJPY H6:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования











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