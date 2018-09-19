Три независимых торговых системы с использованием индикаторов Skyscraper_Fix, ColorAML и X2MACandle в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Сигналы на совершение сделок торговыми системами формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета любого из этих, трёх индикаторов. Эксперт является дальнейшим усложнением кода Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML и Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML_MMRec добавлением ещё одной торговой системы с использованием индикатора X2MACandle.

Входные параметры эксперта разбиты в три группы A, B и C в соответствии с используемыми в торговых системах индикаторами:

A - Skyscraper_Fix;

B - ColorAML;

C - X2MACandle.



Каждую торговую систему следует настраивать отдельно, отключив остальные торговые системы соответствующими входными переменными эксперта:

input bool A_BuyPosOpen= true ; input bool A_SellPosOpen= true ;

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов Skyscraper_Fix.ex5, ColorAML.ex5 и X2MACandle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.





Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на EURJPY H6:





Рис. 2. График результатов тестирования







































