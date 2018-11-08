实际作者: TrendLaboratory



修正版的 Skyscraper 指标。这个指标形式与原始版本一样，有一个特殊的功能。当在当前柱上计算时，它使用了之前的图表柱上金融资产的波动性，这样，当图表移动到右方时，指标的 NRTR 线就会距离当前价格越来越远，这样的情况对短期的金融资产可能还可以用，但是总体来说，算法中应当对一些时候的波动性计算做出限制，这个版本的指标就是这样做的。波动性是根据输入参数定义的:

input uint Length= 10 ;

指标的中线和主线类似，也是以 NRTR 的形式并且根据当前趋势的方向有不同颜色。





图 1. Skyscraper_Fix

