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实际作者: TrendLaboratory
修正版的 Skyscraper 指标。这个指标形式与原始版本一样，有一个特殊的功能。当在当前柱上计算时，它使用了之前的图表柱上金融资产的波动性，这样，当图表移动到右方时，指标的 NRTR 线就会距离当前价格越来越远，这样的情况对短期的金融资产可能还可以用，但是总体来说，算法中应当对一些时候的波动性计算做出限制，这个版本的指标就是这样做的。波动性是根据输入参数定义的:
input uint Length=10; // ATR 周期数
指标的中线和主线类似，也是以 NRTR 的形式并且根据当前趋势的方向有不同颜色。
图 1. Skyscraper_Fix
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22288
Skyscraper_Fix_Cld
Skyscraper_Fix 指标，在平均线和 NRTR 线之间填充颜色。X2MACandle_Chl
X2MACandle 指标，包含了基于指标烛形最高和最低的标准差的彩色通道。
OHLC 随机振荡
这个EA交易基于 iStochastic (随机振荡)指标和 OHLC 分析Skyscraper_HTF
在输入参数中含有时段选择选项的 Skyscraper 指标