在一个EA中使用三个独立的交易系统，它们分别使用了 BrainTrend_V2, AbsolutelyNoLagLWMA 和 X2MACandle 指标，并且可以根据交易系统中之前的交易结果来调整即将到来交易的交易量。当柱关闭时，如果趋势有所改变（三个指标的任意一种改变了颜色），就生成交易信号。这个EA增加了使用 X2MACandle 指标的另一个交易系统，进一步组合了 Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma 和 Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma_MMRec 的代码。

EA 的输入参数分为三个组，分别为A、B、C，对应着交易系统中使用的指标:

A - BrainTrend2_V2;

B - AbsolutelyNoLagLwma;

C - X2MACandle.



每个交易系统都可以独立配置，可以通过相应的 EA 输入参数禁用其余的交易系统:

input bool A_BuyPosOpen= true ; input bool A_SellPosOpen= true ;

为了使生成的 EA 能正确运行，编译好的指标文件 BrainTrend2_V2.ex5, AbsolutelyNoLagLwma.ex5 和 X2MACandle.ex5 应当位于 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹中。

使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。





图 1. 图表上交易的例子

在 2017 年 EURJPY H6 的交易结果:





图 2. 测试结果图表