请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
XDeMarker_Histogram_Vol - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1178
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
DeMarker_Histogram_Vol 指标，结果直方图进行了附加均化。 类似的均化也可用于动态超买/超卖等级。
//+-----------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------------+ input uint DeMarkerPeriod=14; // 指标周期 input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 交易量 input int HighLevel2=+20; // 超买等级 2 input int HighLevel1=+15; // 超买等级 1 input int LowLevel1=-15; // 超卖等级 1 input int LowLevel2=-20; // 超卖等级 2 input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_SMA_; // 均化方法 input uint MA_Length=12; // 平滑深度 input int MA_Phase=15; // 首个平滑的参数, //---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100, 它会影响过渡过程的品质; //---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速均化周期 input int Shift=0; // 指标水平移位的柱线数
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 “不使用额外缓冲区计算中间平均价格序列” 一文中详细描述了这些类的使用。
图例 1. XDeMarker_Histogram_Vol
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22002
Breadandbutter2
基于 iADX（平均方向运动指数，ADX）和 iAMA（自适应移动平均线，AMA）指标的交易系统。 系统仅在新柱线上操作。NeuroNirvamanEA 2
基于简单神经网络的交易系统。