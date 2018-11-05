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真实作者: Shimodax
扩展时区走廊的指标。 形成的走廊等于四个小时，而走廊扩展等于十六个小时。
//+-----------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------------+ input uint LocalTimeZone=0; // 原始走廊计算的开始时间 input uint DestTimeZone=4; // 走廊自柱线左侧的偏移 input uint PipsForEntry=100; // 扩展已形成的走廊的边界，单位点数 input int Shift=0; // 指标水平移位的柱线数
图例 1. Hans_Indicator
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22012
XHullTrend_Digit
HullTrend 指标，Hull 移动平均线附加平滑，并将数值按输入变量中的固定位数舍入MySystem
基于 iBullsPower（多头推力）和 iBearsPower（空头推力）指标的智能交易系统。
NeuroNirvamanEA 2
基于简单神经网络的交易系统。Breadandbutter2
基于 iADX（平均方向运动指数，ADX）和 iAMA（自适应移动平均线，AMA）指标的交易系统。 系统仅在新柱线上操作。