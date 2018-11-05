请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Breadandbutter2 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1306
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Scriptor
MQL5 代码作者: barabashkakvn
EA 基于 iADX（平均方向运动指数，ADX）和 iAMA（自适应移动平均线，AMA）指标。 EA 仅在出现新柱线时才起作用。 当收到交易信号时，相反的持仓将被平仓。
应以两种方式搜索品种和时间帧的最佳参数:
手工 - 编辑信号方程中的 "<" ">" 字符:
if(adx_0<adx_1 && ama_0>ama_1) { ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL); double sl=(InpStopLoss==0)?0.0:m_symbol.Ask()-ExtStopLoss; if(sl>=m_symbol.Bid()) // 事件：该仓位尚未开单，且必须已经平仓 { PrevBars=0; return; } double tp=(InpTakeProfit==0)?0.0:m_symbol.Ask()+ExtTakeProfit; OpenBuy(sl,tp); return; } if(adx_0>adx_1 && ama_0<ama_1) { ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY); double sl=(InpStopLoss==0)?0.0:m_symbol.Bid()+ExtStopLoss; if(sl<=m_symbol.Ask()) // 事件：该仓位尚未开单，且必须已经平仓 { PrevBars=0; return; } double tp=(InpTakeProfit==0)?0.0:m_symbol.Bid()-ExtTakeProfit; OpenSell(sl,tp); return; }
自动 - 选择止损，止盈和 AMA 指标水平位移:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22003
NeuroNirvamanEA 2
基于简单神经网络的交易系统。Hans_Indicator
扩展时区走廊的指标
XDeMarker_Histogram_Vol
DeMarker_Histogram_Vol 指标，结果直方图进行了附加均化TP SL 尾随
止损和止盈初始设定。 尾随。