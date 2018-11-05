Breadandbutter2

思路来自: Scriptor

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 基于 iADX（平均方向运动指数，ADX）和 iAMA（自适应移动平均线，AMA）指标。 EA 仅在出现新柱线时才起作用。 当收到交易信号时，相反的持仓将被平仓。

应以两种方式搜索品种和时间帧的最佳参数:

手工 - 编辑信号方程中的 "<" ">" 字符:

if (adx_0 < adx_1 && ama_0 > ama_1) { ClosePositions( POSITION_TYPE_SELL ); double sl=(InpStopLoss== 0 )? 0.0 :m_symbol. Ask ()-ExtStopLoss; if (sl>=m_symbol. Bid ()) { PrevBars= 0 ; return ; } double tp=(InpTakeProfit== 0 )? 0.0 :m_symbol. Ask ()+ExtTakeProfit; OpenBuy(sl,tp); return ; } if (adx_0 > adx_1 && ama_0 < ama_1) { ClosePositions( POSITION_TYPE_BUY ); double sl=(InpStopLoss== 0 )? 0.0 :m_symbol. Bid ()+ExtStopLoss; if (sl<=m_symbol. Ask ()) { PrevBars= 0 ; return ; } double tp=(InpTakeProfit== 0 )? 0.0 :m_symbol. Bid ()-ExtTakeProfit; OpenSell(sl,tp); return ; }

自动 - 选择止损，止盈和 AMA 指标水平位移:



