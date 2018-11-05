代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Breadandbutter2 - MetaTrader 5EA

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
显示:
1306
等级:
(12)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路来自Scriptor

MQL5 代码作者: barabashkakvn

EA 基于 iADX（平均方向运动指数，ADX）和 iAMA（自适应移动平均线，AMA）指标。 EA 仅在出现新柱线时才起作用。 当收到交易信号时，相反的持仓将被平仓。

应以两种方式搜索品种和时间帧的最佳参数:

手工 - 编辑信号方程中的 "<" ">" 字符:

   if(adx_0<adx_1 && ama_0>ama_1)
     {
      ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL);
      double sl=(InpStopLoss==0)?0.0:m_symbol.Ask()-ExtStopLoss;
      if(sl>=m_symbol.Bid()) // 事件：该仓位尚未开单，且必须已经平仓
        {
         PrevBars=0;
         return;
        }
      double tp=(InpTakeProfit==0)?0.0:m_symbol.Ask()+ExtTakeProfit;
      OpenBuy(sl,tp);
      return;
     }

   if(adx_0>adx_1 && ama_0<ama_1)
     {
      ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY);
      double sl=(InpStopLoss==0)?0.0:m_symbol.Bid()+ExtStopLoss;
      if(sl<=m_symbol.Ask()) // 事件：该仓位尚未开单，且必须已经平仓
        {
         PrevBars=0;
         return;
        }
      double tp=(InpTakeProfit==0)?0.0:m_symbol.Bid()-ExtTakeProfit;
      OpenSell(sl,tp);
      return;
     }

自动 - 选择止损，止盈和 AMA 指标水平位移:

Breadandbutter2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22003

NeuroNirvamanEA 2 NeuroNirvamanEA 2

基于简单神经网络的交易系统。

Hans_Indicator Hans_Indicator

扩展时区走廊的指标

XDeMarker_Histogram_Vol XDeMarker_Histogram_Vol

DeMarker_Histogram_Vol 指标，结果直方图进行了附加均化

TP SL 尾随 TP SL 尾随

止损和止盈初始设定。 尾随。