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XHullTrend_Digit - MetaTrader 5脚本
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HullTrend 指标，Hull 移动平均线附加平滑，并将数值按输入变量中的固定位数舍入。
input uint Digit=2; //舍入小数位数
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 终端_数据_文件夹\MQL5\Include）。 “不使用额外缓冲区计算中间平均价格序列” 一文中详细描述了这些类的使用。
图例 1. XHullTrend_Digit
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22014
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