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XHullTrend_Digit - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XHullTrend_Digit.mq5 (15.68 KB) 预览
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HullTrend 指标，Hull 移动平均线附加平滑，并将数值按输入变量中的固定位数舍入。

input uint Digit=2;                              //舍入小数位数

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 终端_数据_文件夹\MQL5\Include）。 “不使用额外缓冲区计算中间平均价格序列” 一文中详细描述了这些类的使用。

图例 1. XHullTrend_Digit

图例 1. XHullTrend_Digit

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22014

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