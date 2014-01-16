代码库部分
SilverTrend_Signal - MetaTrader 5脚本

真实作者:

SilverTrend, 由 CrazyChart 重写, http://viac.ru/ 

本指标使用图表上的彩色点以及显示信息以产生买入和卖出信号.

SilverTrend_Signal

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/459

交易信号模块，基于 Sidus 指标 交易信号模块，基于 Sidus 指标

交易信号模块用于 MQL5 向导。Sidus 指标的彩色箭头可作为入场信号。

交易信号模块，基于 PriceChannel_Stop 指标 交易信号模块，基于 PriceChannel_Stop 指标

交易信号模块用于 MQL5 向导。这一时刻, 当 PriceChannel_Stop 指标改变了它的颜色, 表明这是入场时间。

交易信号模块，基于 SilverTrend_Signal 指标 交易信号模块，基于 SilverTrend_Signal 指标

交易信号模块用于 MQL5 向导。SilverTrend_Signal 指标的彩色点可作为入场信号。

Plombiers - 通道内振荡器。 Plombiers - 通道内振荡器。

有些时候有用 - 观察振荡器在通道内的行为。极大简化了形势的评估。