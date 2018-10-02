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镜像均线指标在单独的图表窗口中绘制两条镜像移动平均值，两条均线基于不同计算数据之间的差值，一条信号线直接基于移动平均数据计算。
它有八个输入参数：
- First MA period - 直接均线的计算周期;
- First MA method - 直接均线的计算方法;
- First MA applied price - 直接均线的计算价格类型;
- Second MA period - 反转均线的计算周期;
- Second MA method - 反转均线的计算方法;
- Second MA applied price - 反转均线的计算价格类型;
- Signal period - 信号线计算周期;
- Signal method - 信号线计算方法。
计算:
Direct = MA1-MA2, Reverse = MA2-MA1 Signal = MA(Direct, Signal period, Signal method)
其中:
MA1 = MA(First MA applied price, First MA period, First MA method) MA2 = MA(Second MA applied price, Second MA period, Second MA method)
如果这两条均线的计算数据一致（导致两条均线之间的差值为零），则显示带有错误消息的警告，且指标将退出，直到用户更改参数。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21731
雪崩 AV
“雪崩”策略的变体之一。 使用了马丁格尔。Klinger_Oscillator
Klinger 振荡器由 Stephen Klinger 开发，旨在判断长期趋势，同时保持敏感性，以便发现短期波动，令交易者能够预测短期逆转。