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Mirror_MA - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(13)
已发布:
Mirror_MA.mq5 (14.31 KB) 预览
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镜像均线指标在单独的图表窗口中绘制两条镜像移动平均值，两条均线基于不同计算数据之间的差值，一条信号线直接基于移动平均数据计算。

它有八个输入参数：

  • First MA period - 直接均线的计算周期;
  • First MA method - 直接均线的计算方法;
  • First MA applied price - 直接均线的计算价格类型;
  • Second MA period - 反转均线的计算周期;
  • Second MA method - 反转均线的计算方法;
  • Second MA applied price - 反转均线的计算价格类型;
  • Signal period - 信号线计算周期;
  • Signal method - 信号线计算方法。

计算:

Direct = MA1-MA2,
Reverse = MA2-MA1
Signal = MA(Direct, Signal period, Signal method)

其中:

MA1 = MA(First MA applied price, First MA period, First MA method)
MA2 = MA(Second MA applied price, Second MA period, Second MA method)
如果这两条均线的计算数据一致（导致两条均线之间的差值为零），则显示带有错误消息的警告，且指标将退出，直到用户更改参数。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21731

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