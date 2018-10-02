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Dynamic_Trend - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(22)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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动态趋势信号指标绘制双色趋势方向线并添加信号箭头。

它有两个输入参数：

  • Period - 计算周期;
  • Percent - "strengthening percent" (*).

计算:

指示线

  • 如果 Close < PrevLine:

    Line = Close[Hindex] - Percent

  • 如果 Close > PrevLine:

    Line = Close[Lindex] + Percent

其中:

  • Hindex - Period 周期内最高收盘价的索引;
  • Lindex - Period 周期内最低收盘价的索引.

箭头

  • 如果 Close[3] > Line[2]Close[2] < Line[3]: 蓝色 向上箭头。
  • 如果 Close[2] < Line[1]Close[2] > Line[3]: 红色 向下箭头。
* 强度百分比实际上是点数，由价格与“附加值”构成。
若要过滤指标信号，建议使用确认信号，例如支撑/阻力等级。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21725

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