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动态趋势信号指标绘制双色趋势方向线并添加信号箭头。
它有两个输入参数：
- Period - 计算周期;
- Percent - "strengthening percent" (*).
计算:
指示线
-
如果 Close < PrevLine:
Line = Close[Hindex] - Percent
-
如果 Close > PrevLine:
Line = Close[Lindex] + Percent
其中:
- Hindex - Period 周期内最高收盘价的索引;
- Lindex - Period 周期内最低收盘价的索引.
箭头
- 如果 Close[3] > Line[2] 且 Close[2] < Line[3]: 蓝色 向上箭头。
- 如果 Close[2] < Line[1] 且 Close[2] > Line[3]: 红色 向下箭头。
* 强度百分比实际上是点数，由价格与“附加值”构成。
若要过滤指标信号，建议使用确认信号，例如支撑/阻力等级。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21725
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