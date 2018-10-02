Klinger 振荡器由 Stephen Klinger 开发，旨在判断长期趋势，同时保持敏感性，以便发现短期波动，令交易者能够预测短期逆转。

指标有三个输入参数:

信号线（13 周期移动平均线）与振荡器指示线交叉处可制定交易决策。

Klinger 振荡器也可显示背离，即当价格和交易量无法确定走势方向时。 当指标值向上移动且价格继续下跌时，它被视为看涨信号。 使用其它工具进行反转确认，例如趋势线，移动平均线和其它指标。