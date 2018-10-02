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Klinger 振荡器由 Stephen Klinger 开发，旨在判断长期趋势，同时保持敏感性，以便发现短期波动，令交易者能够预测短期逆转。
指标有三个输入参数:
- Fast period - 振荡器计算的快速均线周期;
- Slow period - 振荡器计算的慢速均线周期;
- Signal period - 信号线计算方法。
信号线（13 周期移动平均线）与振荡器指示线交叉处可制定交易决策。
Klinger 振荡器也可显示背离，即当价格和交易量无法确定走势方向时。 当指标值向上移动且价格继续下跌时，它被视为看涨信号。 使用其它工具进行反转确认，例如趋势线，移动平均线和其它指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21726
Dynamic_Trend
动态趋势信号指标绘制双色趋势方向线并添加信号箭头。Exp_ColorXPWMA_Digit_MMRec
一款基于 ColorXPWMA_Digit 指标所发出信号的交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果改变将来的交易量。