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Klinger_Oscillator - MetaTrader 5脚本

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Klinger 振荡器由 Stephen Klinger 开发，旨在判断长期趋势，同时保持敏感性，以便发现短期波动，令交易者能够预测短期逆转。

指标有三个输入参数:

  • Fast period - 振荡器计算的快速均线周期;
  • Slow period - 振荡器计算的慢速均线周期;
  • Signal period - 信号线计算方法。

信号线（13 周期移动平均线）与振荡器指示线交叉处可制定交易决策。

Klinger 振荡器也可显示背离，即当价格和交易量无法确定走势方向时。 当指标值向上移动且价格继续下跌时，它被视为看涨信号。 使用其它工具进行反转确认，例如趋势线，移动平均线和其它指标。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21726

Dynamic_Trend Dynamic_Trend

动态趋势信号指标绘制双色趋势方向线并添加信号箭头。

Exp_ColorXPWMA_Digit_MMRec Exp_ColorXPWMA_Digit_MMRec

一款基于 ColorXPWMA_Digit 指标所发出信号的交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果改变将来的交易量。

雪崩 AV 雪崩 AV

“雪崩”策略的变体之一。 使用了马丁格尔。

Mirror_MA Mirror_MA

镜像均线指标在单独的图表窗口中绘制两条镜像移动平均值，两条均线基于不同计算数据之间的差值，一条信号线直接基于移动平均数据计算。