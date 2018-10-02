思路来自: Scriptor

MQL5 代码作者: barabashkakvn





它如何运行

智能交易系统使用 iMA（移动平均线，MA）指标。 它取柱线 #0 的开盘价，并与柱线 #0 和 #1 的移动平均值进行比较。 如果在新信号的方向上已经存在持仓，则该信号将被忽略。 智能交易系统在每个逐笔报价上执行操作。





信号

买入信号 : 柱线 #0 开盘价 低于 柱线 #0 均线 且 竞卖价 低于 柱线 #0 均线 且 柱线 #1 均线 低于 柱线 #0.均线

卖出信号: 柱线 #0 开盘价 高于 柱线 #0 均线 且 竞买价 高于 柱线 #0 均线 且 柱线 #1 均线 高于 柱线 #0.均线

当出现相反的信号时，平仓，即在出现买入信号时卖出持仓将被平仓。