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均线上下 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 5029
- 等级:
-
- 已发布:
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思路来自: Scriptor
MQL5 代码作者: barabashkakvn
它如何运行
智能交易系统使用 iMA（移动平均线，MA）指标。 它取柱线 #0 的开盘价，并与柱线 #0 和 #1 的移动平均值进行比较。 如果在新信号的方向上已经存在持仓，则该信号将被忽略。 智能交易系统在每个逐笔报价上执行操作。
信号
买入信号: 柱线 #0 开盘价 低于 柱线 #0 均线 且 竞卖价 低于 柱线 #0 均线 且 柱线 #1 均线 低于 柱线 #0.均线
卖出信号: 柱线 #0 开盘价 高于 柱线 #0 均线 且 竞买价 高于 柱线 #0 均线 且 柱线 #1 均线 高于 柱线 #0.均线
当出现相反的信号时，平仓，即在出现买入信号时卖出持仓将被平仓。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21733
Mirror_MA
镜像均线指标在单独的图表窗口中绘制两条镜像移动平均值，两条均线基于不同计算数据之间的差值，一条信号线直接基于移动平均数据计算。雪崩 AV
“雪崩”策略的变体之一。 使用了马丁格尔。
Super_SAR
超级 SAR 是基于 SuperTrend 和 iSAR 的信号指标。ChandelierExit_Candle
Chandelier Exit 指标实现为一系列烛条