StepMA_NRTR - MetaTrader 5脚本
- Nikolay Kositsin
- 2158
-
原作者：
igorad
StepMA作为Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR)指标。
交易策略：
- 当指标线位置变化并且绿点出现时，那是买入的时机。当线为紫色时，我们应该保留做多的头寸。
- 当红点出现时卖出。当线为黄色时，保留空头头寸。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/559
