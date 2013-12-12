请观看如何免费下载自动交易
本指标是一个修改的 商品通道指数 (CCI) 变种。
该指标与标准实现的主要不同之处在于它可以改变平滑算法，从十种均线变形算法中选择适当的一种:
- SMA - 简单移动平均;
- EMA - 指数移动平均;
- SMMA - 平滑移动平均;
- LWMA - 线性加权移动平均;
- JJMA - JMA 自适应平均;
- JurX - 超线性平滑;
- ParMA - 抛物线平滑;
- T3 - Tillson 多指数平滑;
- VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
- AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法
应当注意的是，Phase 参数对不同的平滑算法具有完全不同的含义。
- 对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。
- 对于 T3 它的平滑率乘以100 会有更佳的可视效果;
- 对于 VIDYA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速 EMA 周期;
- 对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，提升功率的比值也等于 2。
这是很自然的，一些指示信号的平滑变种需要一些不同的解释。超卖 / 超买水平表示动态变化范围，基于 布林带 ®，与之配合，可以提供更精确的工作。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/489
