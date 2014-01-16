代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

BykovTrend - MetaTrader 5脚本

Ramdass | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
2732
等级:
(26)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Ramdass - 只是做了转换

使用彩色箭头在图表上简要指出新生成的趋势. 本指标信号的产生基于 威廉姆斯的百分比范围 (Williams' Percent Range, WPR).

本指标首先于2007年9月28日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

BykovTrend 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/497

交易信号模块，基于 ASCtrendSignal 指标 交易信号模块，基于 ASCtrendSignal 指标

交易信号模块用于 MQL5 向导。ASCtrendSignal 指标的彩色点可作为入场信号。

ASCtrend ASCtrend

本指标生成进入市场的信号.

交易信号模块，基于 BykovTrend 指标 交易信号模块，基于 BykovTrend 指标

交易信号模块用于 MQL5 向导。BykovTrend 指标的彩色箭头可作为入场信号。

拉盖尔 拉盖尔

基于拉盖尔自适应滤波器的趋势强度指标。