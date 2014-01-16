请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
BykovTrend - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2732
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Ramdass - 只是做了转换
使用彩色箭头在图表上简要指出新生成的趋势. 本指标信号的产生基于 威廉姆斯的百分比范围 (Williams' Percent Range, WPR).
本指标首先于2007年9月28日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/497
交易信号模块，基于 ASCtrendSignal 指标
交易信号模块用于 MQL5 向导。ASCtrendSignal 指标的彩色点可作为入场信号。ASCtrend
本指标生成进入市场的信号.
交易信号模块，基于 BykovTrend 指标
交易信号模块用于 MQL5 向导。BykovTrend 指标的彩色箭头可作为入场信号。拉盖尔
基于拉盖尔自适应滤波器的趋势强度指标。