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由两条双重指数移动平均线形成的通道，基于时间序列的平均最高价和最低价。 超出通道外的烛条会以趋势相关颜色标记。 顺势的烛条颜色明亮，而逆势烛条颜色暗淡。
图例 1. 指标 DEMA_Range_Channel
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21364
Exp_BrainTrend2_AbsolutelyNoLagLwma_MMRec
在一款 EA 中使用 BrainTrend2 和 AbsolutelyNoLagLWMA 指标的两套独立交易系统，有一个选项可依据之前的交易结果改变未来交易的规模。虚拟尾随停止
虚拟尾随止损。
Renko 2.0
完整的灯芯形式的 Renko 图表指标。 配置使用逐笔报价，点值或点数进行配置。CDouble & CDoubleVector
用于 MQL 开发的常用舍入方法函数库，用于类型 (double) 的元初包装类和 CDouble 对象的向量。 MQL5 和 MQL4 兼容！