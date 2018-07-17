由两条双重指数移动平均线形成的通道，基于时间序列的平均最高价和最低价。 超出通道外的烛条会以趋势相关颜色标记。 顺势的烛条颜色明亮，而逆势烛条颜色暗淡。

图例 1. 指标 DEMA_Range_Channel