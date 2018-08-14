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通常，MESA 自适应移动平均线 (MAMA) 在图表上显示为两个值。 有时这会产生误导，因为通常不能解释当时交易者真正关注的是什么。
图表上显示的第二个值是 John Ehlers 所说的 "跟随自适应移动平均线 (FAMA)"，该指标使用 MAMA 和 FAMA 的组合值来评估行情趋势。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20941
CDouble & CDoubleVector
用于 MQL 开发的常用舍入方法函数库，用于类型 (double) 的元初包装类和 CDouble 对象的向量。 MQL5 和 MQL4 兼容！Renko 2.0
完整的灯芯形式的 Renko 图表指标。 配置使用逐笔报价，点值或点数进行配置。
MAMA + FAMA 振荡器
MAMA (MESA 自适应移动平均) 和 FAMA (跟随自适应移动平均) 的组合作为振荡器。MAMA + FAMA 多时间帧
MESA 自适应移动平均 (MAMA) 和跟随自适应移动平均 (FAMA) 组合成多时间帧。