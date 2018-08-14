通常，MESA 自适应移动平均线 (MAMA) 在图表上显示为两个值。 有时这会产生误导，因为通常不能解释当时交易者真正关注的是什么。

图表上显示的第二个值是 John Ehlers 所说的 "跟随自适应移动平均线 (FAMA)"，该指标使用 MAMA 和 FAMA 的组合值来评估行情趋势。