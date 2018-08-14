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MAMA + FAMA - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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通常，MESA 自适应移动平均线 (MAMA) 在图表上显示为两个值。 有时这会产生误导，因为通常不能解释当时交易者真正关注的是什么。

图表上显示的第二个值是 John Ehlers 所说的 "跟随自适应移动平均线 (FAMA)"，该指标使用 MAMA 和 FAMA 的组合值来评估行情趋势。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20941

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MAMA + FAMA 振荡器 MAMA + FAMA 振荡器

MAMA (MESA 自适应移动平均) 和 FAMA (跟随自适应移动平均) 的组合作为振荡器。

MAMA + FAMA 多时间帧 MAMA + FAMA 多时间帧

MESA 自适应移动平均 (MAMA) 和跟随自适应移动平均 (FAMA) 组合成多时间帧。