这是一个简单的趋势指标, 它清晰显示了当前趋势的方向. 可以用于趋势交易系统. 在本版本的指标中，增加了彩色的信号点显示趋势方向的改变.

本指标首先于2007年3月5日首先使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.



