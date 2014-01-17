请观看如何免费下载自动交易
这是一个简单的趋势指标, 它清晰显示了当前趋势的方向. 可以用于趋势交易系统. 在本版本的指标中，增加了彩色的信号点显示趋势方向的改变.
本指标首先于2007年3月5日首先使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/483
Trend_CF
简单而明确显示当前趋势强度和方向的指标.DailyPivotPoints_Full
本指标用于绘制市场未来波动的蓝图, 与其他滞后于市场的工具不同. 前一天的数据将用于计算当前日小趋势的检查点.
SHI Channel true (NB-channel)
SHI_Channel_true 在图表上自动显示 Barishpolts 动态移动通道Stalin
Stalin 是一个所谓的信号指标, 因为它为交易者提供准确的市场入场点.