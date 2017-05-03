请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ColorXDeMarker_Histogram_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1046
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的 ColorXDeMarker_Histogram 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 图表周期 (时段)
为了使指标能够正确运行，要把编译好的 ColorXDeMarker_Histogram.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。
图1. ColorXDeMarker_Histogram_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17695
KI_signals
本指标从 XMACD 柱形图接收交易信号。Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2
Exp_IBS_RSI_CCI_v4_X2 跟随趋势交易系统是基于两个 IBS_RSI_CCI_v4 指标的信号的。
Intersections OHLC
本指标计算 OHLC 的交叉Exp_ThreeCandles
基于 ThreeCandles 指标信号的交易系统。