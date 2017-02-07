代码库部分
Exp_BykovTrend_ReOpen - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
BykovTrend.mq5 (7.1 KB) 预览
\MQL5\Experts\
Exp_BykovTrend_ReOpen.mq5 (26.54 KB) 预览
Exp_BykovTrend_ReOpen 交易系统基于 BykovTrend 指标分析趋势伸缩产生的信号。在柱线收盘时, 如果指标出现颜色的箭头, 则信号形成。进而, 如果持仓的最后一笔成交的利润点超过 EA 输入参数中指定的阈值, 则缩减持仓量。

仓位缩减的信息存储在交易的注释字符串中, 格式为: 缩减数量 / 最后成交价 / 最后成交量

放置 BykovTrend.ex5 编译文件至 <客户端文件夹>\MQL5\Indicators

编译之后, Exp_BykovTrend_ReOpen.ex5 交易系统文件将 BykovTrend.ex5 指标作为 资源 包含在内, 所以, 编译 EA 时不需要它们出现在终端文件夹里即可工作！为此目的, 已将相应的代码添加到 EA 代码中, 以便将这个指标包含在交易系统的可执行文件中。

指标可执行文件已作为资源添加到全局范围

//---- 在 EA 代码里包含指标作为资源
#resource \\Indicators\\BykovTrend.ex5

在 OnInit() 函数块里将字符串路径更改为指标的资源

//---- 获取 BykovTrend 指标的句柄
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\BykovTrend",RISK,SSP);

因此, 已编译的交易系统可执行文件能够在其它交易终端上独自使用, 而无需指标。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例1. 图表中是交易例子

测试结果 2015 品种 GBPUSD H4:

图例.2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17064

