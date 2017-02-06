代码库部分
Exp_RSI - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
真实作者: Khlystov Vladimir

基于 RSI 的最简单的 EA 交易。在震荡指标向下穿过超买水平线时卖出，在震荡指标向上穿过超卖水平线时买入。当柱关闭时，如果指标和水平线有交叉，就是入场信号。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使得可以在提供非零点差以及在建立仓位的同时可以设置止损和获利的经济商帐户中使用EA交易。您可以在下面的链接中下载库的更多版本: 交易算法(Trade Algorithms)

在EA交易测试中使用默认输入参数的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。

本EA最初是使用MQL4语言编写并且首先于2016年8月4日发布于代码库中。

图 1. 图表上交易的示例

在2015年 GBPUSD H4 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16855

