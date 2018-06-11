这是 CCI 的随机振荡。 当随机振荡指标应用于 CCI 并且边界处于固定的 0 至 100 范围内时，趋势评估也可以使用该事实来完成。

终点 MA 指标使用 "终点移动平均线" 文章中描述的原始公式，并有一个偏差: 它可令其 "更快速" (即比原版更快地对行情变化作出反应)。