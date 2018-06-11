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商品通道指数 (CCI) 通常使用简单移动平均线和基于同一简单移动平均线的平均偏差来计算。
这个版本的 CCI 正在改变这一点。 替代简单移动平均线，它使用 EMA (指数移动平均线)，且替代平均偏差，它用 EMA 偏差 (最初在这里发表的 EMA 偏差)。 这给了我们一种全新的 CCI，与原来的 Donald Lambert 计算相比，这种差异在很多情况下都很重要。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20925
CCI 随机振荡
这是 CCI 的随机振荡。 当随机振荡指标应用于 CCI 并且边界处于固定的 0 至 100 范围内时，趋势评估也可以使用该事实来完成。终点 MA
终点 MA 指标使用 "终点移动平均线" 文章中描述的原始公式，并有一个偏差: 它可令其 "更快速" (即比原版更快地对行情变化作出反应)。
PivotHeiken 3
EA 使用 Pivot-2 指标和 Heiken Ashi 平滑振荡器。用于 MT5 的快速 iBarShift 和 Bars
完整且快速的函数，似于 MQL4 中的 Bars 和 iBarShift。