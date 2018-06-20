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程序库

用于 MT5 的快速 iBarShift 和 Bars - MetaTrader 5程序库

BeeXXI Corporation
BeeXXI Corporation

BeeXXI Corporation

5 (17)
12 产品 18 代码 10 主题 4619 评论
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显示:
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已发布:
\MQL5\Include\
iBars.mqh (4.31 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
TestBarShift.mq5 (13.23 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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有许多 MetaTrader 5 版本的 iBarShift 函数。 不过，这个版本特别简单、迅速且正确。

int iBarShift(const string Symb,const ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame,datetime time,bool exact=false)
  {
   int Res=iBars(Symb,TimeFrame,time+1,UINT_MAX);
   if(exact) if((TimeFrame!=PERIOD_MN1 || time>TimeCurrent()) && Res==iBars(Symb,TimeFrame,time-PeriodSeconds(TimeFrame)+1,UINT_MAX)) return(-1);
   return(Res);
  }

iBarShift

在发布代码时，此 iBarShift 函数中调用的集成 Bars 函数有一个程序滞后时间超过 10 秒的错误。 基本上，在 Bars 函数必须返回零的地方就会发生。

例如，在执行代码:

   Print("1");
   Print(Bars(_Symbol,PERIOD_D1,D'2018.05.02 01:58:03',D'2018.05.02 12:56:11'));
   Print("2");

输出 "1" 超过 10 秒钟后 "2" 才会输出。

我建议您用这个 iBars 函数替换程序中的标准 Bars 函数，特别是如果您已注意到奇怪的滞后时间大于等于 10 秒。

包含在这个头文件中的 iBars 函数解决了这个不便之处，并且由于会保存以前的数值从而令算法工作得更加快捷。

int iBars(string symbol_name,ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,datetime start_time,datetime stop_time) // stop_time > start_time
  {
   static string LastSymb=NULL;
   static ENUM_TIMEFRAMES LastTimeFrame=0;
   static datetime LastTime=0;
   static datetime LastTime0=0;
   static int PerSec=0;
   static int PreBars=0,PreBarsS=0,PreBarsF=0;
   static datetime LastBAR=0;
   static datetime LastTimeCur=0;
   static bool flag=true;
   static int max_bars=TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS);
   datetime TimeCur;
   if (timeframe==0) timeframe=_Period;
   const bool changeTF=LastTimeFrame!=timeframe;
   const bool changeSymb=LastSymb!=symbol_name;
   const bool change=changeTF || changeSymb || flag;

   LastTimeFrame=timeframe; LastSymb=symbol_name;
   if(changeTF) PerSec=::PeriodSeconds(timeframe); if(PerSec==0) { flag=true; return(0);}

   if(stop_time<start_time)
     {
      TimeCur=stop_time;
      stop_time=start_time;
      start_time=TimeCur;
     }
   if(changeSymb)
     {
      if(!SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_SELECT))
        {
         SymbolSelect(symbol_name,true);
         ChartRedraw();
        }
     }
   TimeCur=TimeCurrent();
   if(timeframe==PERIOD_W1) TimeCur-=(TimeCur+345600)%PerSec; // 01.01.1970 - Thursday. Minus 4 days.
   if(timeframe<PERIOD_W1) TimeCur-=TimeCur%PerSec;
   if(start_time>TimeCur) { flag=true; return(0);}
   if(timeframe==PERIOD_MN1)
     {
      MqlDateTime dt;
      TimeToStruct(TimeCur,dt);
      TimeCur=dt.year*12+dt.mon;
     }

   if(changeTF || changeSymb || TimeCur!=LastTimeCur)
      LastBAR=(datetime)SeriesInfoInteger(symbol_name,timeframe,SERIES_LASTBAR_DATE);

   LastTimeCur=TimeCur;
   if(start_time>LastBAR) { flag=true; return(0);}

   datetime tS,tF=0;
   if(timeframe==PERIOD_W1) tS=start_time-(start_time+345599)%PerSec-1;
   else if(timeframe<PERIOD_MN1) tS=start_time-(start_time-1)%PerSec-1;
   else  //  PERIOD_MN1
     {
      MqlDateTime dt;
      TimeToStruct(start_time-1,dt);
      tS=dt.year*12+dt.mon;
     }
   if(change || tS!=LastTime) { PreBarsS=Bars(symbol_name,timeframe,start_time,UINT_MAX); LastTime=tS;}
   if(stop_time<=LastBAR)
     {
      if(PreBarsS>=max_bars) PreBars=Bars(symbol_name,timeframe,start_time,stop_time);
      else
        {
         if(timeframe<PERIOD_W1) tF=stop_time-(stop_time)%PerSec;
         else if(timeframe==PERIOD_W1) tF=stop_time-(stop_time+345600)%PerSec;
         else //  PERIOD_MN1
           {
            MqlDateTime dt0;
            TimeToStruct(stop_time-1,dt0);
            tF=dt0.year*12+dt0.mon;
           }
         if(change || tF!=LastTime0)
           { PreBarsF=Bars(symbol_name,timeframe,stop_time+1,UINT_MAX); LastTime0=tF; }
         PreBars=PreBarsS-PreBarsF;
        }
     }
   else PreBars=PreBarsS;
   flag=false;
   return(PreBars);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int iBars(string symbol_name,ENUM_TIMEFRAMES  timeframe) {return(Bars(symbol_name,timeframe));}
//+------------------------------------------------------------------+


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20417

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