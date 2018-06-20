有许多 MetaTrader 5 版本的 iBarShift 函数。 不过，这个版本特别简单、迅速且正确。

int iBarShift ( const string Symb, const ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame, datetime time, bool exact= false ) { int Res= iBars (Symb,TimeFrame,time+ 1 , UINT_MAX ); if (exact) if ((TimeFrame!= PERIOD_MN1 || time> TimeCurrent ()) && Res== iBars (Symb,TimeFrame,time- PeriodSeconds (TimeFrame)+ 1 , UINT_MAX )) return (- 1 ); return (Res); }

在发布代码时，此 iBarShift 函数中调用的集成 Bars 函数有一个程序滞后时间超过 10 秒的错误。 基本上，在 Bars 函数必须返回零的地方就会发生。

例如，在执行代码:

Print ( "1" ); Print ( Bars ( _Symbol , PERIOD_D1 , D'2018.05.02 01:58:03' , D'2018.05.02 12:56:11' )); Print ( "2" );

输出 "1" 超过 10 秒钟后 "2" 才会输出。

我建议您用这个 iBars 函数替换程序中的标准 Bars 函数，特别是如果您已注意到奇怪的滞后时间大于等于 10 秒。

包含在这个头文件中的 iBars 函数解决了这个不便之处，并且由于会保存以前的数值从而令算法工作得更加快捷。

int iBars ( string symbol_name, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, datetime start_time, datetime stop_time) { static string LastSymb= NULL ; static ENUM_TIMEFRAMES LastTimeFrame= 0 ; static datetime LastTime= 0 ; static datetime LastTime0= 0 ; static int PerSec= 0 ; static int PreBars= 0 ,PreBarsS= 0 ,PreBarsF= 0 ; static datetime LastBAR= 0 ; static datetime LastTimeCur= 0 ; static bool flag= true ; static int max_bars= TerminalInfoInteger ( TERMINAL_MAXBARS ); datetime TimeCur; if (timeframe== 0 ) timeframe= _Period ; const bool changeTF=LastTimeFrame!=timeframe; const bool changeSymb=LastSymb!=symbol_name; const bool change=changeTF || changeSymb || flag; LastTimeFrame=timeframe; LastSymb=symbol_name; if (changeTF) PerSec=:: PeriodSeconds (timeframe); if (PerSec== 0 ) { flag= true ; return ( 0 );} if (stop_time<start_time) { TimeCur=stop_time; stop_time=start_time; start_time=TimeCur; } if (changeSymb) { if (! SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_SELECT )) { SymbolSelect (symbol_name, true ); ChartRedraw (); } } TimeCur= TimeCurrent (); if (timeframe== PERIOD_W1 ) TimeCur-=(TimeCur+ 345600 )%PerSec; if (timeframe< PERIOD_W1 ) TimeCur-=TimeCur%PerSec; if (start_time>TimeCur) { flag= true ; return ( 0 );} if (timeframe== PERIOD_MN1 ) { MqlDateTime dt; TimeToStruct (TimeCur,dt); TimeCur=dt.year* 12 +dt.mon; } if (changeTF || changeSymb || TimeCur!=LastTimeCur) LastBAR=( datetime ) SeriesInfoInteger (symbol_name,timeframe, SERIES_LASTBAR_DATE ); LastTimeCur=TimeCur; if (start_time>LastBAR) { flag= true ; return ( 0 );} datetime tS,tF= 0 ; if (timeframe== PERIOD_W1 ) tS=start_time-(start_time+ 345599 )%PerSec- 1 ; else if (timeframe< PERIOD_MN1 ) tS=start_time-(start_time- 1 )%PerSec- 1 ; else { MqlDateTime dt; TimeToStruct (start_time- 1 ,dt); tS=dt.year* 12 +dt.mon; } if (change || tS!=LastTime) { PreBarsS= Bars (symbol_name,timeframe,start_time, UINT_MAX ); LastTime=tS;} if (stop_time<=LastBAR) { if (PreBarsS>=max_bars) PreBars= Bars (symbol_name,timeframe,start_time,stop_time); else { if (timeframe< PERIOD_W1 ) tF=stop_time-(stop_time)%PerSec; else if (timeframe== PERIOD_W1 ) tF=stop_time-(stop_time+ 345600 )%PerSec; else { MqlDateTime dt0; TimeToStruct (stop_time- 1 ,dt0); tF=dt0.year* 12 +dt0.mon; } if (change || tF!=LastTime0) { PreBarsF= Bars (symbol_name,timeframe,stop_time+ 1 , UINT_MAX ); LastTime0=tF; } PreBars=PreBarsS-PreBarsF; } } else PreBars=PreBarsS; flag= false ; return (PreBars); } int iBars ( string symbol_name, ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return ( Bars (symbol_name,timeframe));}



