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指标结合两个众所周知的指标: CCI 和随机振荡指标。
这是 CCI 的随机振荡。 随机振荡应用于 CCI 并且边界处于固定的 0 至 100 范围内时，可以避免 CCI 导致的一个可能问题 (并不广为人知，CCI 实际上没有已知的等级边界)。 这样一来，趋势评估也可以用这个事实来完成。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20915
终点 MA
终点 MA 指标使用 "终点移动平均线" 文章中描述的原始公式，并有一个偏差: 它可令其 "更快速" (即比原版更快地对行情变化作出反应)。合成 VIX
合成 VIX 指示波动性的增加或减少，且应该仅用于此。
CCI - 基于 EMA
替代简单移动平均线，而使用 EMA (指数移动平均线)，且替代平均偏差，而用 EMA 偏差 (最初在这里发表的 EMA 偏差)。PivotHeiken 3
EA 使用 Pivot-2 指标和 Heiken Ashi 平滑振荡器。