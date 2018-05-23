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扩展 Heiken Ashi 振荡指标.
Heiken Ashi 振荡指标可能有很多信号，这样多的信号有时无法在交易中合理使用，这个版本尝试了采用一些合理的门槛，
与“常规”的 Heiken Ashi 振荡指标计算不同，这个版本使用了平滑过的 Heiken Ashi. 这使得错误信号大幅降低，并且当在 Heiken Ashi 上使用预先平滑的时候，延迟是在可接受范围内的。通过这种方式，它成为了一种很好的趋势评估工具，与信号线一起使用，您就对在交易中如何使用这个指标有了多种选择。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20535
Heiken Ashi 振荡指标
这个指标没有使用“单纯价格”，而是使用了 Heiken Ashi 的数值来确定趋势和趋势的“强度”。随机振荡动荡性
这不是一个方向性指标。这里的意思是，即使它是随机振荡，它并不是显示市场的方向，而是显示了方向上波动值的大小。假设似乎足够健全，然后作出这个指标是，在极低的波动时期，这是进入市场的好时机，因为波动的变化迫在眉睫。在指标中，那些时期是使用深灰色标记的。对于入场的方向，您应当使用一些其他显示趋势的指标。
每周斐波那契水平
基于当前周的开盘价和前一周的范围进行计算。BB MACD 扩展版
BB MACD 是一种 MACD (移动平均聚合分离，Moving Average Convergence Divergence) 指标的变体，它加上了布林带，这有助于侦测趋势的改变点以及衡量当前趋势的强弱。