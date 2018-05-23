这个指标没有使用“单纯价格”，而是使用了 Heiken Ashi 的数值来确定趋势和趋势的“强度”。

这不是一个方向性指标。这里的意思是，即使它是随机振荡，它并不是显示市场的方向，而是显示了方向上波动值的大小。假设似乎足够健全，然后作出这个指标是，在极低的波动时期，这是进入市场的好时机，因为波动的变化迫在眉睫。在指标中，那些时期是使用深灰色标记的。对于入场的方向，您应当使用一些其他显示趋势的指标。