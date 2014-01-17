代码库部分
到包裹
指标

抛物线指标上的ZigZag指标 - MetaTrader 5脚本

EarnForex | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
3970
等级:
(21)
已发布:
已更新:
原作者：

EarnForex

该ZigZag指标基于Parabolic SAR 指标构建。这是ZigZg指标的高级版本，它以更小的延迟在图表上标识极值。标准ZigZag指标追踪和前一个极值点相比的价格百分比偏差，来寻找最新的极值。新的指标保持追踪价格穿越Parabolic SAR的情况。

输入参数：

  • Step （默认值 = 0.02） — 标准Parabolic SAR 指标参数；
  • Maximum （默认值 = 0.2） — 另一个标准Parabolic SAR指标参数；
  • ExtremumsShift （默认值=true） — 如果为true，极值在他们实际位置显示；如果为false，极值在指标达到的那个时点显示。此指标有助于处理极值。

抛物线指标上的ZigZag指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/526

