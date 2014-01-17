请观看如何免费下载自动交易
抛物线指标上的ZigZag指标 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 3970
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
原作者：
EarnForex
该ZigZag指标基于Parabolic SAR 指标构建。这是ZigZg指标的高级版本，它以更小的延迟在图表上标识极值。标准ZigZag指标追踪和前一个极值点相比的价格百分比偏差，来寻找最新的极值。新的指标保持追踪价格穿越Parabolic SAR的情况。
输入参数：
- Step （默认值 = 0.02） — 标准Parabolic SAR 指标参数；
- Maximum （默认值 = 0.2） — 另一个标准Parabolic SAR指标参数；
- ExtremumsShift （默认值=true） — 如果为true，极值在他们实际位置显示；如果为false，极值在指标达到的那个时点显示。此指标有助于处理极值。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/526
