Exp_JSatlCandle EA交易是基于 JSatlCandle 指标信号的。

Exp_Bear_Bulls_Power EA交易是基于 Bear_Bulls_Power 指标颜色改变的。

本指标使用 DRAW_FILLING 缓冲区在较高时段中以彩色填充的矩形方式绘制 JSatlCandle 的烛形。

在输入参数中带有时段选择选项的 FloatPivot_Digit_HTF 指标。