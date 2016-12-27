代码库部分
i-CAi_StDev_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
已发布:
已更新:
i-CAi_StDev.mq5 (15.08 KB) 预览
i-CAi_StDev_HTF.mq5 (13.95 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的 i-CAi_StDev 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期数 (时段)

本指标需要 i-CAi_StDev.mq5 指标文件。把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. i-CAi_StDev_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15994

