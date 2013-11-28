请观看如何免费下载自动交易
MACD-RSI - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
- 显示:
- 4720
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
真实作者:
Relative Strength Index (RSI - 相对强度指数) 指标附加于 Moving Average Convergence/Divergence (MACD - 指数平滑异同移动平均线) 清晰指明当前的价格分歧。
短周期逆转 (1, 5, 15 分钟)，也清晰可见。MACD 信号线与 RSI 交叉是附加的入场信号, 在这种情况下 RSI 线改变它的颜色。
指标使用 СMoving_Average 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 08.09.2009.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/423