代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

MACD-RSI - MetaTrader 5脚本

Victor G. Lukashuck | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
4720
等级:
(35)
已发布:
已更新:
macd_rsi.mq5 (17.24 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Victor G. Lukashuck

Relative Strength Index (RSI - 相对强度指数) 指标附加于 Moving Average Convergence/Divergence (MACD - 指数平滑异同移动平均线) 清晰指明当前的价格分歧。

短周期逆转 (1, 5, 15 分钟)，也清晰可见。MACD 信号线与 RSI 交叉是附加的入场信号, 在这种情况下 RSI 线改变它的颜色。

指标使用 СMoving_Average 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 08.09.2009.

MACD-RSI.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/423

Variation Variation

这种趋势指标显示目前的趋势方向和平仓时刻的位置。

钱德动量振荡器 钱德动量振荡器

钱德动量振荡器 (CMO) 是一个技术指标尝试抓取动量。

T3 T3

T3 移动平均线，基于价格的多个指数平滑。

QQECloud QQECloud

本 QQECloud 定量定性是指标，基于更计算复杂的 RSI 平滑指标。