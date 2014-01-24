请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
DinapoliTargets - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Aleksey Lebedev
- 显示:
- 2195
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这是 MQL5 版本的 DinapoliTargets 指标. 图表上加上了ZigZag指标.
它在确认了局部峰/谷后绘制几条平行线. 白线是入场点, 其余的线是目标, 第一个目标是最有可能的. 止损线是红色的.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/164
