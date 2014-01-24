代码库部分
DinapoliTargets - MetaTrader 5脚本

Aleksey Lebedev
2195
(30)
这是 MQL5 版本的 DinapoliTargets 指标. 图表上加上了ZigZag指标.

它在确认了局部峰/谷后绘制几条平行线. 白线是入场点, 其余的线是目标, 第一个目标是最有可能的. 止损线是红色的.

Dinapoli 目标指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/164

