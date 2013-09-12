Demarker技术指标（DeM）基于当前周期的最大值和上一周期最大值之间的比较。



如果当前周期（柱形）的最大值大，那么两者的差值将被记录下来。如果当前的最大值小于或等于前一个最大值，那么将记录为零。然后对N个周期的差值求和。这个值将作为DeMarker的分子，除以它加上前一个最低和当前（柱形）最低值差的和。如果当前最低值比前一个柱形的最低值大，那么将记录为零。

当指标下降到低于30，价格走势反转为牛市是可预期的。当指标上升超过70时，价格走势很可能反转为熊市。



当计算指标时，如果你使用更长的时间周期，你很可能抓住市场的长期趋势。基于短时间周期的指标，让你在风险最小时进入市场并计划交易时间，因此能落在主要趋势上。

Demarker指标



计算：



DeMaker(i)值的计算方式如下：



计算DeMax (i) 。



If HIGH (i) > HIGH (i - 1), then : DeMax (i) = HIGH (i) - HIGH (i - 1)

否则DeMax (i) = 0



计算DeMin (i)。

If LOW (i) < LOW (i - 1), then: DeMin (i) = LOW (i - 1) - LOW (i) 否则DeMin (i) = 0



计算DeMarker的值：

DMark (i) = SMA (DeMax, N) / (SMA (DeMax, N) + SMA (DeMin, N))



其中：

