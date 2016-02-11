代码库部分
EA

Exp_AnchoredMomentumCandle - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1090
等级:
(15)
已发布:
已更新:
\MQL5\Experts\
exp_anchoredmomentumcandle.mq5 (6.07 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
anchoredmomentum.mq5 (10.91 KB) 预览
anchoredmomentumcandle.mq5 (7.92 KB) 预览
Exp_AnchoredMomentumCandle EA交易是基于AnchoredMomentumCandle指标信号的. 当柱关闭时, 如果指标烛形的颜色有改变则产生信号.

把编译好的 AnchoredMomentum.ex5 和 AnchoredMomentumCandle.ex5 文件放置到<terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.

请注意, TradeAlgorithms.mqh 库文件允许在EA交易中提供零点差以及建仓时可以设置止损和获利的经纪商. 您可以在以下链接中下载此库文件: 交易算法(Trade Algorithms).

在如下测试中使用了EA交易的默认输入参数. 在测试中没有使用止损和获利.

图 1. 图表上的交易实例

在2014年 USDJPY H12 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14392

