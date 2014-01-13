请观看如何免费下载自动交易
2pbIdealMA - MetaTrader 5脚本
Nikolay Kositsin
1613
原作者：
Nikolay Kositsin
2pbIdeal1MA.mq5 和 2pbIdeal3MA.mq5 指标是带有Neutron开发的平滑算法的 移动平均 指标。
在2pbIdeal3MA.mq4指标中此平滑算法用了三次。对每一个指标，不管是祖略还是精确平滑，都要求两个参数。该指标适用于固定长短周期趋势的移动平均。最简单的应用就是基于快慢均线的穿越。
这个指标首先在MQL4中实现并于2009年1月26日在mql4.com的代码基地中发布。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/390
