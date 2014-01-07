实际作者:

Witold Wozniak

本指标的灵感，来自 John Ehlers 的文章 "Using The Fisher Transform - 使用费舍尔变换"，文章出版于 2002 年 11 月的 "Technical Analysis Of Stock & Commodities - 股票和期货技术分析" 杂志。

本指标基于这样的假设：价格不具有高斯密度，但类似的东西可以通过标准化的价格和应用费舍尔变换来创建。因此，波动顶端一定会显示出价格反转。建议周期等于10。

费舍尔指标计算之前历史的最小和最大价格级别, 判断趋势方向和预测它的反转。费舍尔作为一个交易系统的基本趋势指标特别有用。费舍尔正值是第一买入信号，而负值构成卖出信号。因此要找到计算最大和最小值的最佳周期（唯一的费舍尔指标参数），以避免假信号。

费舍尔 (红) 和 触发 (蓝) 线交叉也可近似 随机振荡器 信号。

参阅文章 "Applying The Fisher Transform and Inverse Fisher Transform to Markets Analysis in MetaTrader 5 - 在 MetaTrader 5 中应用费舍尔变换及反费舍尔变换分析市场"。

