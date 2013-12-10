代码库部分
LRMA - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
2059
(21)
此指标使用如下公式计算:

LRMA[bar] = 3.0 * LWMA(Price[bar]) - 2.0 * SMA(Price[bar])

此处:

  • LWMA() - 线性加权平滑;
  • SMA() - 简单平滑;
  • PRICE[] - 价格序列数值;
  • bar - 当前柱线索引.

这个指标清楚地表明市场趋势将一个股价图表分成两个部分。如果价格高于指示线，该趋势将会向上。如果价格低于指示线，该趋势将会向下。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 和 IndicatorsAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

LRMA (线性回归移动均线)

JMA 自适应均线 JMA 自适应均线

使用 JMA 自适应移动均线是对价格范围平滑处理，以及最小滞后的最佳方式。

T3Taotra T3Taotra

此扇叶形趋势指标基于五组 T3 移动均线。

JFATL JFATL

此指标是 FATL 数字滤波器和 JMA 移动均线的组合。

J2JMA J2JMA

移动均线，基于价格范围的双自适应 JMA 平滑。