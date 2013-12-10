请观看如何免费下载自动交易
此指标使用如下公式计算:
LRMA[bar] = 3.0 * LWMA(Price[bar]) - 2.0 * SMA(Price[bar])
此处:
- LWMA() - 线性加权平滑;
- SMA() - 简单平滑;
- PRICE[] - 价格序列数值;
- bar - 当前柱线索引.
这个指标清楚地表明市场趋势将一个股价图表分成两个部分。如果价格高于指示线，该趋势将会向上。如果价格低于指示线，该趋势将会向下。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 和 IndicatorsAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/429